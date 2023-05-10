Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çanakkale Boğazı'nda dökme yük gemisi arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda dökme yük gemisi arızası yaptı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 289 metre uzunluğundaki 'MOJO' isimli dökme yük gemisi Nara Burnu açıklarında dümen arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 289 metre uzunluğundaki 'MOJO' isimli dökme yük gemisi Nara Burnu açıklarında dümen arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Singapur'dan Rusya'ya giden, 289 metre uzunluğundaki 'MOJO' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Nara Burnu açıklarında dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Boğaz'ı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Dökme yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı Nara Burnu Singapur 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title