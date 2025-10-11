Çanakkale Boğazı'nda Balıkçılar Denizden Bir Kişiyi Kurtardı

Çanakkale Boğazı'nda avlanan balıkçılar denizde çırpınan Azerbaycan uyruklu bir kişiyi kurtardı.

Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde seyir halinde bulunan 'Yılmazlar-5' gırgır teknesi, bir kişinin denizde yüzeyinde çırpındığını fark etti. Gırgır teknesi kaptanı Halil Can Çiftçi, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi. Teknedekiler Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25) tekneye aldı. Ardından Sahil Güvenlik Botuna aktarılarak Kepez Limanı'na getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Samuil İlqaroğlu yapılan ilk müdahalelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. İlqaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yılmazlar-5 isimli teknenin kaptanı Halil Can Çiftçi, "Çanakkale'de tekneyle balık avlamak için denize açıldık. Güzelyalı açıklarındaki balık sahasına gidiyorduk. Sektör çizgisinden giderken sancak tarafımızda birinin çırpındığını fark ettik. İlk başta balık zannettik. Sonra orada durduk adamı aldık. Tekneye aldıktan sonra üstünü değiştirdik. Sonra Sahil Güvenliğe teslim ettik" dedi. - ÇANAKKALE