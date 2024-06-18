Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? Çanakkale Boğazı neden gemi trafiğine kapatıldı, ne oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı.'' açıklamasında bulundu. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı? Çanakkale Boğazı neden gemi trafiğine kapatıldı, ne oldu?

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI MI?

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edeceği duyuruldu.

ÇANAKKALE BOĞAZI NEDEN GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI, NE OLDU?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.