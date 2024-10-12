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Çanakkale Biga'da Yıldırım Düşmesi Camii Minaresini Yıktı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada yıldırım düşmesi sonucu bir köy camisinin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Ayrıca, bölgede su birikintileri oluştu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada yıldırım düşmesi sonucu köy camisinin minaresi yıkıldı.

Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. İlçeye bağlı köylerde de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yollarda su birikintileri oluştu. Sinekçi köyünde yıldırım düşmesi sonucu ise caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Köyde yine yıldırım düşmesi sonucu bir ağaçta iki ayrıldı. İkiye ayrılan ağaç, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Biga

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