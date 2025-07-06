Çanakkale Ayvacık'taki Yangına Hızlı Müdahale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 11.25 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde makilik alanda başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personelle müdahaleye başladı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvacık ilçesi Kösedere köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtilerek, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığı ifade edildi. - ÇANAKKALE