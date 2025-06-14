Çanakkale Ayvacık'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Ayvacık'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, orman ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyünde tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına saat 20.22'de karadan 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Çanakkkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Ayvacık ilçesi Çamköy bölgesinde bir alev göründü ihbarı Ayvacık işletmesine bağlı kavaklı Kulesi'nden bir ihbar alındı. Ekiplerimiz hızlı hareket ettirildi. 20.22 itibari ile müdahale edildi. Çamköy'de şu an itibari ile herhangi bir tehlike yok, kontrol altında soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an aktif olarak müdahale eden 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve tüm Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile müdahale ediyoruz. Çok şükür köyde de herhangi bir risk kalmadı yangın kontrol altında" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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