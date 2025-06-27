Çanakkale Ayvacık'ta Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Ayvacık'ta Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ancak ekiplerin çalışmaları ile soğutma aşamasına geçildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyü yakınlarında makilik alanda başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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