Çanakkale Ayvacık'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.33 kilometre olarak ölçüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad'dan alınan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.33 kilometre derinliğinde meydana geldi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa