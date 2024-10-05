Çanakkale Ayvacık Açıklarında 18 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 18 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkeze teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 18 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE