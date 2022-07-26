Çanakkale açıklarında sürüklenen bot içerisinde 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çanakkale açıklarında sürüklenen bot içerisinde 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen bot içerisinde 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-903) sevk edildi. Lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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