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Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

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Eceabat açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına başlanıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı ilk açıklamada, kaçak göçmenleri taşıyan botun battığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve devam ettiğini bildirdi.

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı.

Eceabat açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına başlanıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı ilk açıklamada, kaçak göçmenleri taşıyan botun battığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve devam ettiğini bildirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhlas Haber Ajansı İlhami Aktaş Çanakkale Jandarma AFAD Acil Durum Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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