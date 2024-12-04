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Çanakkale Açıklarında 72 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 72 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 26'sı çocuk olmak üzere toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 26'sı çocuk olmak üzere toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından hareketli 2 lastik bot durdurularak, içerisindeki toplam 26'sı çocuk olmak üzere toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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