Çanakkale açıklarında 56 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çanakkale açıklarında 56 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çanakkale açıklarında 56 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 56 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun yardım çağrısında bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından yapılan operasyon ile lastik botun içerisindeki 56 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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