Çanakkale Açıklarında 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 15'i çocuk toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-8' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15'i çocuk toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE