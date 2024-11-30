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Çanakkale Açıklarında 33 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, lastik bot içerisindeki 33 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden 13'ü çocuk olup, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 33 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve 'Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 13'ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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