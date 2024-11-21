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Çanakkale Açıklarında 33 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 33 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 13'ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 13'ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 13'ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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