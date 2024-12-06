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Çanakkale Açıklarında 33 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale Açıklarında 33 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 9'u çocuk toplam 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından lastik bot içerisindeki 9'u çocuk olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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