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Çanakkale Açıklarında 30 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 30 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen, lastik bot ile yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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