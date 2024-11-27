Çanakkale Açıklarında 29 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. İçerisinde 6 çocuk bulunan grubun işlemleri sonrası Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 29 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-28' ve 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 6'sı çocuk toplam 29 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE