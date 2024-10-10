Çanakkale Açıklarında 27 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde 12'si çocuk toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 12'si çocuk 27 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları KB-111, KB-20 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 12'si çocuk 27 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE