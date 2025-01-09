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Çanakkale Açıklarında 26 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale Açıklarında 26 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 14'ü çocuk toplam 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve işlemlerinin ardından GÖKSEM'e sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 14'ü çocuk toplam 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu 'TCSG-905' tarafından lastik bot içerisindeki 14'ü kaçak toplam 26 göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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