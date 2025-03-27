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Çanakkale açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 11'i çocuk toplam 23 kaçak göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 11'i çocuk toplam 23 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 11'i çocuk toplamda 23 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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