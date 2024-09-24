Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Açıklarında 19 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 19 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 4'ü çocuk toplam 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 4'ü çocuk toplam 19 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-61' Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 4'ü çocuk toplam 19 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayvacık Göçmen Çocuk

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi

Uzmanlar ahırda buldu, DNA incelemesi için merkeze gönderildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam (23 Eylül) MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Masterchef'te 23 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Esra Erol'daki Veysel neden öldü? Esra Erol Veysel olayı nedir? Bolu hava durumu 24 Eylül | Bugün Bolu'da hava nasıl olacak? Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şimal kanser mi, hastalığı nedir? Alişan ile Hayata Gülümse CANLI İZLE! 24 Eylül Alişan yeni bölüm İZLE! TRT 1 Alişan yeni bölüm FULL İZLE! Güzel Aşklar Diyarı Hanzade kim, gerçek adı ne? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında oynadığı diziler ne? Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut neden intihar etti? Antalya hava durumu 24 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });