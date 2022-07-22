Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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