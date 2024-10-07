Üye Girişi
Haberler

Çanakkale açıklarında 17 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 9'u çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı ve gerekli işlemler için Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 9'u çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 9'u çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı ne zaman? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 3 . Bölüm Kanal kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı? Pazartesi hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Ersun Yanal istifa edecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak? Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 7-8 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.