Çanakkale Açıklarında 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE