Çanakkale Açıklarında 15 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15 kaçak göçmen yakalandı. MORAD-8 Mobil Radarı ile tespit edilen göçmenler, sahil güvenlik botu tarafından durduruldu ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE