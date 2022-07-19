Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 Temmuz tarihinde saat 06.20'de fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 13 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (Enishan Keskin/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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