Çanakkale açıklarında 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale açıklarında 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandıÇANAKKALE Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen operasyonda Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Bababurnu açıklarında tespit balıkçı teknesi içerisinde 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Çanakkale açıklarında 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı ÇANAKKALE Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen operasyonda Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Bababurnu açıklarında tespit balıkçı teknesi içerisinde 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Bababurnu açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından, dur ihtarlarına cevap vermeyen tekne manevralarla durdurularak kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde balıkçı teknesi içerisinde bulunan 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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