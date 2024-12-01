Üye Girişi
Haberler
Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Çanakkale Açıklarında 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 12 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki bir teknede bulunan toplam 12 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 12 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık açıklarında fiber teknede kaçak göçmenler olduğu tespit edilerek bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan fiber tekne içinde 4'ü çocuk toplam 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde
img

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Pompeiopolis nerededir? Antik Paflagonya bölgesinde yer alan ve eski bir Roma şehri olan "Pompeiopolis"in kalıntıları nerededir? 2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Kayseri, Samsun, Sivas, Erzurum, .. kar tatili var mı? Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza mı yaptı, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sağlık durumu ne? Edoardo Bove öldü mü, yaşıyor mu (Fiorentina-Inter)? Real Sociedad Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Sociedad Real Betis maçı ne zaman? Marsilya Monaco CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Marsilya Monaco maçı ne zaman? Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? Hangi Osmanlı padişahları kardeştir? Lecce Juventus CANLI İZLE şifresiz! İtalya Serie A Lecce Juventus maçı ne zaman? Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur? Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.