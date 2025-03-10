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Çanakkale Açıklarında 109 Kaçak Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 109 Kaçak Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı
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Çanakkale açıklarında İtalya rotasında ilerleyen bir balıkçı teknesinde 22'si çocuk toplam 109 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları tekneyle ilgili tahkikat başlattı.

Çanakkale açıklarında rotası İtalya olan balıkçı teknesinde 22'si çocuk toplam 109 göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan balıkçı teknesinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-66' Sahil Güvenlik gemisi ile Sahil Güvenlik botları 'TCSG-908' ve 'TCSG-903' sevk edildi. Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan hareket halindeki balıkçı teknesi içinde 22'si çocuk toplam 109 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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