Çanakkale 3. sayfa haberleri... Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını Çanakkale haberi: Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bozcaada'da bugün saat 15.45 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve belediye itfaiyesine ait araçlar sevk edildi. Kısa sürede söndürülen otluk yangınına vatandaşlar da bağlarını suladıkları sulama motorları ve traktörleriyle yardım etti. Kısa sürede söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Çanakkale Bozcaada 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çanakkale 3. sayfa haberleri... Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.