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Çanakkale 3. sayfa haberleri | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale 3. sayfa haberleri | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 2 şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 120 gram metamfetamin, 253 gram esrar, 19 kök kenevir bitkisi, 41 gram kenevir tohumu, hassas terazi, suçtan elde edilen 49 bin 950 TL ve 12 Dolar, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, yarı otomatik kısa pompalı av tüfeği, 6 tabanca fişeği, 81 kuru sıkı tabanca fişeği, 14 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin evlerinin içerisinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla ısı, ışık, yalıtım ve kenevir kurutma düzeneği kurdukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Jandarma 3. Sayfa Haberler

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