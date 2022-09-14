Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale haberine göre Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 13 Eylül saat 04.50'de İtalya rotası üzerinde seyreden yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yelkenli tekne içerisindeki 56 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (İpek Yavaş/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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