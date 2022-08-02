Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale'de denize dalan dalgıç top mermisi buldu - Haberler

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Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale'de denize dalan dalgıç top mermisi buldu

Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale'de denize dalan dalgıç top mermisi buldu

Çanakkale bölgesinden gelen habere göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize dalan dalgıç tarafından top mermisi bulundu.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize dalan dalgıç tarafından top mermisi bulundu.

Olay Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Gelibolu sahilinde denize dalan bir dalgıç top mermisiyle karşılaştı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlarda sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, dalgıçlar ise bölgede arama çalışması başlattı. Denizde bulunan top mermisi bulunarak Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Bomba imha ekibine teslim edildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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