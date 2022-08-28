Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı. Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı. Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki 'Yalıkoy' isimli kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KEGM-9 botu, kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki yürütülen çalışmalar sonucunda karaya oturan gemi yüzdürülerek 5 numaralı demir sahasına demirletildi. (Enishan Keskin - Mustafa Suiçmez/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Boğazı Yunanistan Ukrayna 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.