Can Holding Üzerine Suç Örgütü Soruşturmasında Yetkisizlik Kararı
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla kurulduğu iddia edilen örgüte yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi. Yetkisizlik kararının verilmesiyle birlikte soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek. - İSTANBUL