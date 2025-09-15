Haberler

Can Holding Soruşturmasında 5 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerindeki suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu! Çoluk çocuk demeden katlettiler

Çoluk çocuk demeden katlettiler! İşte Batman'daki vahşetin nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük protesto: Trabzonspor taraftarı, TFF binasına gitti

Büyük protesto: TFF binasına gittiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.