Can Holding Soruşturmasında 5 Tutuklama

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL