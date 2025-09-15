Can Holding Soruşturmasında 5 Tutuklama
Can Holding bünyesindeki şirketler üzerindeki suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa