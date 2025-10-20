Haberler

Can Holding Soruşturmasında 11 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda, aralarında eski rektör ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Toplam 26 şüpheli gözaltına alındı, 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir'de ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştu. Gözaltına alınan 26 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

11 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Savcılık ifadeleri sonrası tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Dosyada yer alan 11 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı, diğer 3 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Napoli Başkanı De Laurentiis: 23 yaşından sonra futbolcular milli takıma çağrılmamalı

Napoli başkanından olay çağrı: O futbolcular milli takıma alınmasın
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.