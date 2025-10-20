Can Holding Soruşturmasında 11 Tutuklama

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir'de ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştu. Gözaltına alınan 26 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

11 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Savcılık ifadeleri sonrası tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Dosyada yer alan 11 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı, diğer 3 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. - İSTANBUL