Can Holding Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ciner Grubu çalışanı 11 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada yetkisizlik kararı vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 'tutuklama' talebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Turgay Ciner'e yakalama kararı çıkarılmıştı

Devam eden soruşturmada şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding'in 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığı, söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığına yönelik şüphelerin bulunduğu tespit edildi. Yurtdışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere TMSF Başkanlığı kayyum olarak atanmıştı. Öte yandan, Park Holding A.Ş, Silopi Elekrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'unu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL