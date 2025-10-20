Haberler

Can Holding'e Yönelik Soruşturmada 26 Kişi Gözaltına Alındı

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda aralarında önemli isimlerin de bulunduğu 35 şüpheliye yönelik ikinci bir dalga düzenlendi.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir'de ikinci dalga operasyonda düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştu. Gözaltına alınan 26 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

500
