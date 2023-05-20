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Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Duman Köyü ile Üvezdere köyü arasında 17 ES 733 plakalı araç sürücüsü Tuğrullah Coşkun virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Tuğrullah Coşkun yaralandı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Tragger 3. Sayfa Haberler

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