Haberler

Takla atan otomobilden sağ çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çan'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı. Olayda ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı araçtan kurtardı ve hastaneye sevk etti.

Çan'da meydana gelen trafik kazasında, ters dönen otomobilden sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.45 sıralarında Biga istikametinden gelen otomobilin sürücüsü R.T., çevre yolu sanayi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje vurarak takla attı. Takla atan araç, yol kenarında bulunan park halindeki 2 kamyona vurarak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü R.T. itfaiye ekiplerinin çabalarıyla otomobilden çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak