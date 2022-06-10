Çan'da kaçak içki ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çan'da kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çan'da kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 124 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 124 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından E.Ş.'nin iş yerinde ve deposunda yapılan aramalar sonucunda 124 şişe sahte bandrollü 150 cl'lik içki ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli E.Ş., 5607 SKM suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla salıverildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Hisarcık 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title