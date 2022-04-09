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Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede çamura saplanan leylek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede çamura saplanan leylek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler, leyleği mahsur kaldığı yerden kurtararak yıkadı, ardından tedavi edilmek üzere Ormanya'ya götürdü.

Vatandaşlar İzmit Kilis Deresi'nde bir leyleğin çamura saplandığını gördü. Durumu vatandaşların ihbar etmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, leyleği mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından çamurdan kurtarılan leylek yine ekipler tarafından yıkanarak temizlendi. Tertemiz olan leylek, tedavi edilmek üzere doğal yaşam alanı Ormanya'ya götürüldü. - KOCAELİ

Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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