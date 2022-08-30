Çamura saplanan ineğin yardımına itfaiye yetişti 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dengesini kaybederek düştüğü çayda çamura saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dengesini kaybederek düştüğü çayda çamura saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı'nda meydana gelen olayda otlanırken dengesini kaybederek çaya düşen inek çamura saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, halat yardımıyla ineği saplandığı çamurdan kurtardı. Çaydan çıkarılan inek sağlık taramasının ardından sahibine teslim edildi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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