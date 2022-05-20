Camiye giren hırsızı mahalle muhtarı yakaladı - Haberler

Hatay'da camiye hırsızlığa giren şüpheli mahalle muhtarı tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar camide bulunan bakır kabloları bir kişinin söktüğünü fark etti. Bunun üzerine olayı mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş'a söyledi. Muhtar Varlıbaş camiye gelerek şüpheliyi çaldığı kablolarla birlikte yakaladı. Ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerine şüpheliyi teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İsmet Biçen - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa