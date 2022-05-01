Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı - Haberler

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Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Camiye giren hırsız 4 bin TL'lik yardım paralarını çaldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir camiye giren hırsız, yaklaşık 4 bin TL olan yardım paralarını çaldı.

EFLANİ, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde bir camiye giren hırsız, yaklaşık 4 bin TL olan yardım paralarını çaldı. Kimliği belirsiz hırsızın camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezinde bulunan Ulu Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kimsenin olmadığı bir vakit camiye girdi. Bir süre etrafta dolandıktan sonra cami içerisindeki görevliler odasına girip cemaatten toplanan 4 bin TL civarındaki yardım paralarını çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi aldı.

Hırsızlık şüphelisinin camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye girdikten sonra bir süre dolanan şüphelinin odaya girip çıktığı yer alıyor. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Ulu Camii, Karabük, Eflani, 3. Sayfa, Haberler

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