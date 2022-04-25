Caminin ses sistemini çaldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Çarşı Camisi'nden ses sitemi ve çok sayıda malzemeyi çalıp kayıplara karışan hırsız yakalandı. Tutuklanan zanlının elindeki poşetle camiye girip çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, teravih namazı sonrası camiyi kilitleyip evine giden Çarşı Cami İmamı Ali Dimlioğlu sabah tekrar geldiğinde ses sistemi, 2 adet amfi hoparlör, 2 adet kablosuz mikrofon, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet yaka mikrofonu ve 200 lira paranın çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi alıp çevrede bulunan güvenlik kameralarına olayın yansıyıp yansımadığına ilişkin çalışma başlattı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede hırsızlık olayını gerçekleştiren T.S'yi yakaladı.

Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan T.S.'nin daha önceden de birçok suçtan kaydı olduğunu tespit edildi. Zanlı zevk edildiği Silifke Adliyesinde tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa