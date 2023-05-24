Caminin sadaka kutusunu çaldılar

Bilecik'te camideki sadaka kutusu çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Şerifpaşa Camii'nde kılınan sabah namazının ardından öğle namazı için camiye gelen imam, giriş kapısı yakınındaki sadaka kutusunun kilitlerinin kırıldığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen imam, bir kişinin sadaka kutusunun kilitlerini kırarak içindeki paraları aldığını gördü. Durumu hemen 112'ye haber veren imam, 3 yıldır aynı camide görev yaptığını ve böyle bir olayla karşılaşmasını söyledi. Caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sadaka kutusunda ayda yaklaşık 500 TL para toplandığı öğrenildi. Öte yandan, olay kent merkezinde bugün yaşanan 4'üncü hırsızlık olayı olarak kayıtlara geçti. - BİLECİK