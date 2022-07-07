Caminin kapısının benzin dökülerek yakıldığı anlar kameraya yansıdı Gaziantep'te bir kişinin caminin kapısına benzin dökerek yakmaya çalıştığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Gaziantep'te bir kişinin caminin kapısına benzin dökerek yakmaya çalıştığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkeş Eruslu Camii'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde camiye tek başına gelen E.A. (50) isimli kişi, yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü. Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren E.A., olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alevlere teslim oldu. Olayın ardından camiyi yakmaya çalışan kişiyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Camiyi yakmaya çalışan kişinin E.A. olduğunu tespit eden ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Yaşanan olayla ilgili Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaparken, dehşete düşüren anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Camiye elinde benzin dolu şişeyle gelen E.A.'nın camide yangın çıkarmaya çalışmasını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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